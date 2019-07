Verstöße: Verbotene Waffen, kein Versicherungsschutz

Bei einem 36-Jährigen haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagabend mehrere verbotene Gegenstände gefunden. Der Mann aus Polen war mit seinem Kleintransporter auf der A 9 in Richtung München unterwegs und wurde an der Rastanlage bei Pegnitz während einer Pause einer Kontrolle unterzogen.

Hier kamen ein Schlagring und ein verbotenes Springmesser zum Vorschein. Der Mann wurde wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.

Am späten Sonntagabend kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen 31-jährigen Autofahrer aus Sachsen-Anhalt. Dieser war auf der A 9 gerade mit seinem Ford Fiesta in Richtung München unterwegs.

Eine Überprüfung bei Pegnitz ergab, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeugs schon seit Mai dieses Jahres erloschen war. Die Weiterfahrt des Verkehrsteilnehmers war erst einmal beendet. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer eingeleitet. pol