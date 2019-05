Den Spezialisten für Zweiradverkehr der Verkehrspolizei Bamberg/Bayreuth ist am Sonntagnachmittag ein Motorrad der Marke Suzuki GSX-R 1000 in der Altweiherstraße aufgefallen, dessen Kennzeichen in unzulässiger Weise flach angebracht war. Bei der Kontrolle des 38-jährigen Fahrers aus dem Raum Erlangen stellte sich heraus, dass dieser eine verstellbare Kennzeichenhalterung angebracht hatte. Während der Fahrt klappte das Kennzeichen nach oben, so dass ein Ablesen quasi nicht möglich war. Weiterhin erkannten die Beamten, dass der Biker nach Umbau der Auspuffanlage den Katalysator nicht wieder eingebaut hatte. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Eine Anzeige unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauch ist die Folge.