Versteigerung von Obstbäumen

Die Natur ist heuer in ihrer Entwicklung weit voraus. Daher führt der Verein für Gartenkultur und Landespflege Elfershausen die Versteigerung der vereinseigenen Obstbäume bereits am Freitag, 6. Juli, durch. Treffpunkt ist um 19 im Schlosshof. In diesem Jahr gibt es reichlich Obst, so können alle Interessierten ihre Vorräte an Tafelobst auffüllen.