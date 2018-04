Verstärkung gesucht

Für den "Zwergentreff" (Kinder im Alter von einem bis drei Jahren) am Mittwoch und Donnerstag sucht der Kinderschutzbund Forchheim noch Verstärkung. Interessierte sowie auch Großeltern, die Spaß am Spielen, Vorlesen, Singen und Basteln haben, werden gebeten, sich beim Kinderschutzbund in der Spitalstraße 2, Telefon 09191/13370, zu melden. red