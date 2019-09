Verstärkung für FF Etzelskirchen

Die Freiwillige Feuerwehr Etzelskirchen erhält ein neues Löschfahrzeug. Nach Beschluss des Stadtrats wird die Firma Ziegler mit der Lieferung beauftragt. Zwar kostet das Gefährt in Summe 250 000 Euro, aber Josef Beßler (JL) machte darauf aufmerksam, dass nur die beste Ausrüstung in Frage kommt, da die Einsatzkräfte nicht nur ihr Leben aufs Spiel setzten, sondern auch jede Menge ihrer Freizeit opferten. Die FF Etzelskirchen ist laut Brehm eine "Vorzeigefeuerwehr" der Stadt und stellt eine der größten Jugendfeuerwehren in der Region. bh