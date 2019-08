Verstärkung für den Wald

Die Trocken- und Borkenkäferschäden im Wald zeigen es mehr als deutlich: Der Forst braucht gut ausgebildetes Personal, um den Wald zu pflegen und ihn weiter an den Klimawandel anzupassen. Deshalb ist die Freude am Forstbetrieb Bad Königshofen und in der Ausbildungsstätte in Bad Neustadt groß: Alle drei Auszubildenden zum Forstwirt haben ihre Prüfung mit Bravour bestanden. Forstbetriebsleiter Sebastian Höllerl gratulierte Linus Behr, Markus Rettelbach und Jörg Arnold zur bestandenen Prüfung und bedankte sich bei Ausbilder Bernhard Gensler für die perfekte Vorbereitung der Auszubildenden in den vergangenen zwei bis drei Jahren.

Die drei Auszubildenden werden nun in einem ersten Schritt für drei Monate bei den Bayerischen Staatsforsten weiterbeschäftigt. Gleichzeitig haben sie beste Chancen, fest übernommen und an ihren Wunschbetrieben eingesetzt zu werden. Alle drei Forstbetriebe haben dringenden Bedarf an Unterstützung.

Linus Behr (18 Jahre) stammt aus Kleinbardorf. Sein Wunschbetrieb ist der Betrieb Bad Königshofen. Dort ist er auch seit kurzem Jugendauszubildendenvertreter. Er wird in den ersten Wochen die Waldarbeiter in Bundorf und in Ebern unterstützen.

Markus Rettelbach (27 Jahre) stammt aus Wiesenfeld bei Karlstadt am Main. Sein Wunschbetrieb ist der Forstbetrieb Arnstein. Er ist zusätzlich zum Forstwirt gelernter Steinmetz.

Jörg Arnold (27 Jahre) stammt aus Oberhaid und möchte künftig am liebsten im Forstbetrieb Forchheim eingesetzt werden. Er hat die Forstwirtslehre um ein Jahr verkürzt und in einem Zeitraum von zwei Jahren absolviert. Vorher hat er eine Lehre zum Buchbinder abgeschlossen.

Forstwirtschaftsmeister und Ausbilder Bernhard Gensler ist voll des Lobes für die Azubis: "Die drei waren vom Umgang, von ihrer Art, vom Verhalten her einfach gut. Sie haben bei den Arbeiten immer gut mitgedacht. Kurzum: Es war eine Freude, mit den Jungs zusammenzuarbeiten." red