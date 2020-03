Verstärkung aus Indien

Eine indische Topschützin geht in der nächsten Saison für die SG Coburg auf Punktejagd.

Mit der Verpflichtung der 27-jährigen Inderin Ayonika Paul hat das "Team CO" nach Angaben der Teamverantwortlichen Jürgen Wallowsky und Reinhard Mohr ein wichtiger Grundstein für die im Herbst beginnende neue Bundesliga Saison gelegt. Ayonika Paul hat in der letzten Saison einen Ligaschnitt von 399 Ringen erzielt.

Weitere Verstärkungen gesucht

Die Coburger Mannschaft strebt in der Saison 2020/21 nach einigen Jahren der Abstinenz wieder die Teilnahme an der Endrunde um den Deutschen Meister Titel an, dazu suchen die "Macher" weiter nach Verstärkungen. rmo