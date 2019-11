Verstärkt ins Spiel nach Haching

Die japanische Blitzverpflichtung der Eltmanner Heitec Volleys und die erneute Veränderung auf der Außenposition könnte bei Stefan Chrtiansky, dem Trainer der AlpenVolleys, für einige Sorgenfalten mehr sorgen, denn nach dem überraschenden 2:3-Aus in der ersten Pokalrunde gegen Rottenburg erwartet er am Sonntag (18 Uhr) in der Volleyball-Bundesliga kein leichteres Spiel in der Unterhachinger Bayernwerk-Arena. "Ich hoffe, wir haben aus der Pokalniederlage gelernt. Es kommen jetzt einige Spiele, wo wir Pflichtsiege einfahren müssen. Gegen die Heitec Volleys wird es kein Selbstläufer. Eltmann hat schon gegen Giesen mit 3:0 gewonnen, wir sind gewarnt!" Auch freue er sich auf ein Wiedersehen mit Jonas Sagstetter: "Jonas hatte letzte Saison bei uns und auch jetzt eine starke Konkurrenz auf seiner Position, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, ein guter Spieler zu werden."

Der Eltmanner Coach Marco Donat spielt dem bayerisch-österreichischen Alpen-Team die Favoritenrolle zu, denn seiner Meinung nach sei die Mannschaft klar unter die "Top Four" der Saison 2019/20 einzuordnen. Dass die AlpenVolleys Druck im Kessel hätten, ist für Donat eindeutig, denn nach den beiden Niederlagen in der Punkterunde gegen Berlin und Düren und dem Pokal-Aus wollen die Gastgeber am Sonntag wieder etwas Zählbares abliefern, um ihrem Anspruch gerecht zu werden. Dennoch hat Donat eine klare Devise ausgegeben: "Wir sind topmotiviert, und die Spiele gegen Berlin und Friedrichshafen haben gezeigt, dass wir auch gegen die Spitzenmannschaften mehr als nur mithalten können. Daher gibt es nur eines: Wir fahren mit breiter Brust nach Unterhaching und spielen so befreit wie beim 1:3 im Pokal in Friedrichshafen auf. Mit dem neuen Ass im Ärmel könnte mehr als nur ein Achtungserfolg herausspringen." red