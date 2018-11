Verstärkeranlage erneut demoliert

Einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte ein unbekannter Täter, der neben der Kreisstraße Has 16 das Gehäuse eines Verstärkerpunkts für Internet, TV und Telefon umgeworfen hat. Die Anlage wurde in der Vergangenheit bereits des Öfteren demoliert. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 09521/9270.