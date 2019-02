Verspannte Muskeln

TRE ist eine Technik, die ohne Hilfsmittel die Selbstregulation des eigenen Körpers nutzt, um Stress abzubauen und stressbedingte Verspannungen dauerhaft zu lösen. Wie man diese Übungen für sich nutzen kann, um stressbedingte, schmerzhafte Muskelverspannungen (zum Beispiel in Schulter, Nacken und Rücken) zu lösen, zeigt ein Vortrag in der Montessori-Schule Forchheim. Außerdem lernen die Teilnehmer eine Technik, die es ihnen in eigenständiger Übung ermöglichen soll, Stresssituationen in Zukunft leichter bewältigen zu können. Dieses Seminar gibt eine Einführung und Anleitung zu den Basisübungen. Die Übungen sind so effektiv wie einfach, sodass jeder sie auch zu Hause praktizieren kann. Termin ist am Dienstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr. Referent ist Helmut Rochholz, Heilpraktiker (Körperpsychotherapie, Rhythmustherapie, Traumatherapie). Ein Teilnehmerbeitrag wird erhoben. Weitere Informationen sind unter www.montessori-forchheim.de oder Telefon 09191/729995 erhältlich. red