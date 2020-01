Verspätungen möglich

Aufgrund von Wartungsarbeiten der Firma Siemens am Verkehrsrechner für die Ampelanlagen im Stadtgebiet entfällt im Zeitraum vom 3. bis 7. Februar (Montag bis Freitag) die Bevorrechtigung für Stadtbusse. Die Stadt Kulmbach weist daher vorsorglich darauf hin, dass es in Einzelfällen in diesem Zeitfenster je nach Verkehrslage zu Verzögerungen im Stadtbusverkehr kommen kann und bittet bereits jetzt um Verständnis. red