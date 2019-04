Versöhnungsfeier der Firmlinge verschoben

Die Versöhnungsfeier für die Firmlinge mit anschließender Einzelbeichte am Samstag, 27.April, in der Kirche Oberleichtersbach musste aufgrund einer Terminüberschneidung von 10 Uhr auf 14 Uhr verschoben werden. Ebenso wurde eine Splittung der Veranstaltung nötig. So findet für einen Teil der Firmlinge die Versöhnungsfeier bereits am Freitag, 26. April, um 16 Uhr in der Kirche Schondra statt. Die Betreffenden sind informiert. sek