Versöhnlicher Saisonabschluss

2. Bundesliga Nord

Abschlusstabelle

Die Radballer Markus Michel und Sebastian Rehmet vom Radsportverein Concordia (RVC) Steinwiesen sind am letzten Spieltag in der 2. Bundesliga Nord in Lostau (Sachsen-Anhalt) zu je einem Sieg und einem Unentschieden gekommen. Einmal setzte es eine Niederlage. Mit diesen vier Zählern kletterten die Frankenwälder sogar noch vom sechsten auf den fünften Platz und schlossen so eine mehr oder weniger durchwachsene Saison mit einem recht zufriedenstellendem Endresultat in dem Zwölfer-Mannschaftsfeld ab. In dieser zweithöchsten deutschen Radball-Liga mit Teams aus mehreren Großstädten wurde Leipzig Meister. Zu den Absteigern gehört Berlin. Die Frankenwälder verdrängten Magdeburg noch auf den sechsten Rang.Gegen das Team aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt hatten die Concorden in der Vergangenheit immer wieder mit deren eigenartiger Spielweise Probleme. Doch diesmal nahmen beide das Heft von Beginn an in die Hand. Mit einer engagierten Leistung wartete Michel in der Verteidigung auf, so dass Magdeburg nur selten zu guten Chancen kam. Durch bestens angelegte Konter erspielte sich Steinwiesen bis zur Halbzeit eine beruhigende 3:0-Führung. Nachdem der RVC nach dem Wiederanpfiff den Anschlusstreffer kassierte, stellte er postwendend den Drei-Tore-Vorsprung wieder her und brachte diesen ohne größere Schwierigkeiten ins Ziel.Die Niedersachsen standen vor diesem Spieltag noch auf einem Abstiegsplatz und mussten unbedingt punkten. Entsprechend kämpferisch ging Hannover zu Werke, so dass sich die Rodachtaler mit ihrem Spielaufbau schwer taten und gegenüber der ersten Partie nun in der Abwehr schwächelten. Nach dem 1:3-Rückstand zur Pause wurde Steinwiesen mit zunehmender Spieldauer immer offensiver. Die Concorden erzielten zwar zwei Tore, doch Hannover nutzte die sich bietenden Möglichkeiten konsequent aus.Obwohl die Hausherren schon abgestiegen waren, wollten sie sich in eigener Halle gut verkaufen. Den besseren Einstieg ins Treffen erwischten aber Michel und Rehmet, die sich nach einem Eckstoß und einem sehenswerten Angriff mit 2:0 in Front brachten. Nicht ins Konzept passte der Gegentreffer kurz vor dem Seitenwechsel. Dadurch bekam Lostau Auftrieb und schaffte nach Wiederanpfiff den 2:2-Gleichstand. Nun gestaltete sich das Geschehen größtenteils ausgeglichen, wobei auf jeder Seite noch je ein Treffer erzielt wurde.1. Leipzig 108:62 462. Sangerhausen 86:57 443. Großkoschen 77:55 374. Mücheln 82:63 355. Steinwiesen 81:79 336. Magdeburg 54:70 307. Reideburg 69:60 298. Niederlauterstein 78:85 299..Hannover 62:76 2910. Lückersdorf 76:81 2511. Berlin 64:91 2012. Lostau 49:107 12