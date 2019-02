Welche Risiken bestehen für mich als Kultur- und Kreativschaffender und wie kann ich mich absichern? Der Workshop "bayernkreativ-Wissen - Versicherung für Kreative" am Dienstag, 12. März, will Antworten geben auf alle Fragen zu Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung, ergänzenden Angeboten zur Basis-Sozialversicherung und zur Künstlersozialkasse. Der Versicherungsexperte Stefan Kuntz gibt im Auftrag des Bayerischen Zentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft von 11 bis 14 Uhr einen fachlichen Impuls zum Thema und beantwortet danach alle Fragen der Teilnehmer. Stefan Kuntz ist als Geschichtenerzähler und Autor selbst kreativ tätig und hat sich als Versicherungsexperte von Kultur- und Kreativschaffenden bundesweit einen Namen gemacht. Die Teilnahme am Workshop ist für Kultur- und Kreativschaffende kostenlos. Er findet im Haus für Kinder und Kultur, Kaimsgasse 23, statt. Bewerbung unter bayernkreativ.de/termine/2019-03-12-bayernkreativwissen-bambergversicherung-fuer-kreative. red