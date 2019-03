Versicherung fehlt: Pkw entstempelt

Ein Auto der marke Hyundai wurde von einer Streife in der Nacht auf Donnerstag auf dem Parkplatz des Sportgeländes in Nüdlingen aus dem Verkehr von der Polizei in Augenschein genommen. Es war bekannt, dass die Halterin des Fahrzeugs die notwendigen Beiträge zur Kfz-Versicherung nicht entrichtet hatte und das Auto deswegen aus dem Verkehr gezogen werden sollte. Die notwendigen Maßnahmen wurden vor Ort getroffen und die Kennzeichen entstempelt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol