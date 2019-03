Versicherung abgelaufen

Am Samstag gegen 23 Uhr wurde der 20-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades von Beamten der Polizeiinspektion Ludwigsstadt kontrolliert. Dabei stellten diese fest, dass an seiner Pegasus Taiwan/Golden Bee noch das alte "blaue" Versicherungskennzeichen angebracht war. Seit dem 1. März ist aber ein neues Versicherungskennzeichen - für das Verkehrsjahr 2019 in der Farbe grün - erforderlich. Der junge Mann wird nun wegen einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. pol