"Verschwundenes Kronach": Bildkalender fürs Jahr 2020

Für das Jahr 2020 bietet der Verein 1000 Jahre Kronach einen Bildkalender an. Vorstandsmitglied Christian Porzelt hat die Bildquellen des Stadtarchivs durchsucht und eine interessante Zusammenstellung für die Kalenderblätter getroffen. Dem Motto "Verschwundenes Kronach" gemäß führt der Kalender an viele Stellen im Stadtgebiet, die gravierende Änderungen erfahren haben.

Viele können sich wohl noch an das alte Turnerheim an der Rodacher Straße erinnern, wo heute das Parkhaus steht. Viel schwieriger ist es beispielsweise, den genauen Standort des ehemaligen "Ankerkellers" am Haßlacher Berg zu lokalisieren. Doch mit erläuternden Hinweisen führt Christian Porzelt durch die Kalenderblätter. So wird der Kronach-Kalender 2020 zu einem historischen Rundgang durch die Stadtentwicklung, bei dem der Prozess der vielen Veränderungen im Stadtbild nachvollzogen werden kann. Für alle Freunde der Stadt Kronach wird dieser Kalender ein schöner Begleiter durch das kommende Jahr sein, waren sich die Vereinsvorstandsmitglieder einig. Und ganz sicher wird er bei vielen, die in Kronach wohnen oder einmal zuhause waren, Erinnerungen an frühere Zeiten wecken.

Der Kalender ist in Kronacher Geschäften zum Preis von 12,90 Euro erhältlich. red