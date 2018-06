Verschwiegene Behinderung Venenmessung und Beratung

red



Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an Inkontinenz . Mehr als die Hälfte der Betroffenen wagt sich aus Scham nicht zum Arzt. Im Rahmen der Welt-Kontinenz-Woche lädt das Klinikum heute, 20. Juni, zu einem kostenlosen Informationsabend rund um das Thema ein. Von 17 bis 19 Uhr referieren Experten der jeweiligen Fachgebiete im Medienraum der Geriatrie. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge, Praxistipps sowie die Behandlung von Blasenschwäche mittels Vibrationstechnik. Anschließend besteht die Möglichkeit, praktische Übungen kennenzulernen.Eine Mitarbeiterin des Sanitätshauses Haas kommt am Donnerstag, 28. Juni, ab 14 Uhr in den Awo-Treff und misst den Blutfluss der Venen in den Beinen. Die Messung dauert nicht lange und ist völlig schmerzfrei. Die Mitarbeiterinnen beraten anschließend, ob ärztliche Behandlung notwendig ist. Die Termine müssen vorher vereinbart werden. Es wäre sinnvoll Beinbekleidung so zu wählen, die leicht aus- und anzuziehen ist. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Telefon 09561/94415 oder awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de.