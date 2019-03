Verschwand Geldbeutel in der Praxis?

Eine ehrliche Finderin hat einen Rentner nur bedingt glücklich machen können: Am Donnerstag gab eine Frau in der Dienststelle der Polizeiinspektion Kronach einen Geldbeutel ab. Wie sie den Beamten berichtete, hatte sie ihn gegen Mittag in der Industriestraße in Kronach aufgefunden. Die Polizisten konnten den Eigentümer ermitteln. Der gab an, am Vormittag bei einem Arzt in der Schwedenstraße gewesen zu sein. Dort habe er den Geldbeutel in seiner Jackentasche gehabt. Da die Arztpraxis und der Fundort weit voneinander entfernt sind und weil diverse Berechtigungsbescheinigungen aus dem Portemonnaie verschwunden sind, geht die Polizei von Diebstahl aus. Patienten, die ebenfalls zwischen 9.45 und 11 Uhr in der Arztpraxis in der Schwedenstraße waren und etwas beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 09261/5030 zu melden. red