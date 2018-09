Verschluckt - und dann?

Was können Eltern tun, wenn ihr Kind einen Fremdkörper verschluckt hat? Welche Gegenstände sind gefährlich, welche in aller Regel harmlos, wie sollen Eltern reagieren? All diese Fragen klärt Kinderarzt Dr. Daniel Deuber in einem Vortrag am Montag, 17. September, um 19 Uhr im Klinikum am Bruderwald. Der Eintritt ist frei. red