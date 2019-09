Verschlossenes Trekkingrad entwendet

Am Samstag, 14. September, stellte eine 39-Jährige um 17 Uhr, ihr schwarz/violettes Trekkingrad der Mark Bulls im Hinterhof einer Gaststätte am Marktplatz ab. Am Dienstag, 17. September, bemerkte sie das Fehlen, des Fahrrades. Das Rad war mit einem Spiralschloss gesichert und hat einen Wert von 350 Euro. Zeugen, die in dem Zeitraum Beobachtungen machen konnten und Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr:. 0971 / 714 90 in Verbindung zu setzen. pol