Verschiedene Kulturen auf dem Land

Was haben Flüchtlinge, Klimawandel und Bio-Bauern mit Inklusion und Zumba gemeinsam? In kleinen Gemeinden wirken gesellschaftliche Veränderungen viel näher in den persönlichen Lebensbereichen der Menschen als in anonymen Städten. Eine Veranstaltung der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein von Freitag, 30. November, bis Samstag, 1. Dezember, wirft einen Blick in die Vergangenheit, um die Zukunft gestalten zu können. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 09194/73630 oder per E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red