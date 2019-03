Verschärfte Auflagen im Rallyesport

"Mit knapp 500 Mitgliedern zählt der AMC Hohe Aßlitz Sonnefeld und Umgebung zu den mitgliederstarken Ortsvereinen", sagte Bürgermeister Michael Keilich im Gestungshäuser Sportzentrum. Motorsportler und Gäste hatten sich anlässlich der Hauptversammlung dort getroffen. Besonders würdigte Keilich das bunt gemischte Veranstaltungsprogramm mit sportlichen Höhepunkten. "Zudem tragen Motorsportler aller Altersgruppen den Namen Sonnefelds positiv über die Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinaus", freute sich der Gemeindechef.

Für jeden etwas

Das alles konnte Vorsitzender Ralf Pratsch beim Blick auf den abwechslungsreichen Jahresverlauf bestätigen. Für jede Altersgruppe werde in der ADAC-Familie etwas geboten. Mit vorderen Plätzen beim Jedermannschießen haben die Motorsportler darüber hinaus auch ohne "Benzin im Blut" Zielsicherheit und eine ruhige Hand bewiesen. Vom Rallyesprint über den Jugend-Kartslalom, die 49. Zuverlässigkeitsfahrt "Rund um die Hohe Aßlitz" mit 219 Aktiven und zehn Teamwertungen bis zum Silvester-Motocross reichte die Liste der von Sportleiter Bernhard Wittmann beleuchteten Veranstaltungen. Als Herausforderung für Endurofahrer aus dem In- und Ausland werde die 50. Tour für 18./19. Juli 2020 vorbereitet, kündigte er an. Voraus gingen am 29./30. Juni 2019 die 16. ADAC-Motocross-Runde und am 6. Juli der Lauf um den ADAC-Sachsen-Enduro-Jugendcup auf dem klubeigenen Übungsgelände am Ortsrand in Richtung Weidhausen.

Beim 27. Jugend-Kartslalom um fränkische und bayerische Meisterschaftstitel seien die meisten der 50 Teilnehmer aus Oberfranken gekommen, berichtete Kartreferentin Katharina Albert. Der 28. Wettbewerb auf vier Rädern finde am 16. Juni wieder auf dem Arco-Firmengelände in Weidhausen statt.

Schatzmeister Günter Ernst berichtete über Soll und Haben in der Klubkasse - und das schon seit 34 Jahren. Die Jahresbilanz sei positiv durch die finanzielle Unterstützung durch den ADAC, den Landkreis, die Gemeinde und Sponsoren - trotz beachtlicher Ausgaben für die Förderung des Nachwuchses.

Rallye-Referent Manfred Lenkeit gab seinen Rücktritt bekannt. Als Grund nannte er die erneut verschärften Auflagen für den Rallyesport. Damit stehen nach einem erfolgreichen Wettbewerb 2018 mit zufriedenen Teilnehmern weitere derartige Veranstaltungen in Sonnefeld buchstäblich in den Sternen.

Oliver Luther (Redwitz) folgt Renne Hofmann (Weidhausen) im Amt des Jugendleiters. Harald Giese (Marktzeuln) ist Stellvertreter. Als Kassenprüfer fungiert Stefan Pohlig. Klaus Oelzner