Eine außerordentliche Bürgerversammlung findet am Mittwoch, 24. Juli, in Frankenbrunn im Gasthaus "Grüner Baum" statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tagesordnungspunkt ist der Sachstandsbericht über die Suche nach Standortmöglichkeiten für eine Versammlungsstätte nach der Schließung des Gasthauses "Grüner Baum" in Frankenbrunn. sek