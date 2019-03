Versammlungen der Jagdgenossen

Die Jagdgenossen des Eigen- und Gemeinschaftsjagdreviers sind am Samstag, 9. März, um 19 Uhr zum Jagdessen in die Gastwirtschaft Hellmuth eingeladen. Die Jahresversammlung findet am Freitag, 15. März, um 19 Uhr statt. Die Jahresversammlung des Gemeinschaftsreviers wird am Freitag, 22. März, um 19 Uhr abgehalten. Beide Veranstaltungen finden in der Gastwirtschaft Hellmuth statt. red