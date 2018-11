Versammlung: Postbank hat heute geschlossen

Der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank hält am heutigen Mittwoch in Teilen von Bayern, Hessen, Thüringen und Baden-Württemberg eine Betriebsversammlung ab. Deshalb bleibt an diesem Tag die Postbank-Filiale in der Hindenburgstraße 6 geschlossen. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesen Tagen regulär. red