Eine außerordentliche Mitgliederversammlung des VfB Burglauer findet am Mittwoch, 19. Juni, im Wirtschaftsraum der Rudi-Erhard-halle in Burglauer statt. Auf dem Programm stehen die Neuwahlen des Vorstands sowie "Wünsche und Anträge". Die außerordentliche Sitzung ist nötig, da sich in der regulären Jahreshauptversammlung keine Kandidaten für das Amt im dreiköpfigen Vorstandstrio gefunden haben, teilt der VfB Burglauer mit. sek