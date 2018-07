Versammlung kommt nach Kulmbach

Die Landesversammlung der Bayerischen Obst- und Gartenbauvereine im nächsten Jahr soll in Kulmbach stattfinden. Dieser Vorschlag der oberfränkischen Bezirksvorsitzenden Gudrun Brendel-Fischer wurde vom Landesvorstandsgremium in München einstimmig befürwortet. Dem Landesverband gehören 545 000 Mitglieder an, er ist damit ein starkes Sprachrohr für nachhaltiges, umweltgerechtes Gärtnern. red