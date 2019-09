Weismain 16.09.2019

Versammlung im Kolpinghaus

Die Kolpingbrüder halten am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr eine Versammlung im Kolpinghaus ab. Die Frauengruppe trifft sich morgen, Donnerstag, um 18.30 Uhr am Kolpinghaus, um in die Weihersmühle zu f...