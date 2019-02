Versammlung für Schaf- und Ziegenhalter

Das AELF Kitzingen, SG 3.9, bietet am Dienstag, 19. Februar, eine Fachtagung zum Thema "Aktuelles aus der Schaf- und Ziegenhaltung" an. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus "Wasserschloss". Themen der Fachtagung sind Aktuelles zur Förderung, Bedeutung und Durchführung der Futterplanung, die Problematik der Beweidung unter verschiedenen Witterungs- und Futtereinflüssen und Beurteilungskriterien in Sachen Tierschutz sowie Aktuelles zur Blauzungenkrankheit. red