Versammlung für Erstwähler

Der Bürgerverein Burgkunstadt wendet sich mit seiner ersten Versammlung zur Kommunalwahl 2020 besonders an die Erstwähler. Am Montag, 9. Dezember, sind die jungen Bürger um 18 Uhr eingeladen, ihre Ideen, Anregungen und Wünsche zur Burgkunstadter Kommunalpolitik im Gasthof "Drei Kronen", Lichtenfelser Straße, mit Mitgliedern des Bürgervereins zu diskutieren. Ulrike Dinglreiter, im Bürgerverein zuständig für die Erstwähler, wird mit einem kurzen Impulsvortrag in den Abend einführen. Die eine oder andere Anregung des Abends wird durchaus noch Eingang in das Wahlprogramm finden. Der Bürgerverein bietet daneben allen Bürgern die Möglichkeit, das Wahlprogramm des Vereins für die Kommunalwahl 2020 mitzugestalten. Dazu hat der Verein die Internetseite www.wahl.buergerverein-burgkunstadt.de eingerichtet. Die Bürger können dort zu den einzelnen Punkten des Wahlprogramms ihre Meinung äußern oder auch neue Ideen einbringen, die ihnen auf den Nägeln brennen.