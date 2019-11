Versammlung für ASB-Mitglieder

Der Arbeiter-Samariter-Bund, Kreisverband Kronach, lädt am Dienstag, 19. November, zu einer Mitgliederversammlung ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Schulungsraum der Geschäftsstelle in der Siechenangerstraße 29. Anträge sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung schriftlich in der Geschäftsstelle einzureichen. red