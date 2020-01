Frauenroth — Bei der Veröffentlichung der Termine für die Wahlveranstaltungen des CSU-Ortsverbandes wurde ein falsches Datum veröffentlicht.

Die Informationsversammlung in Frauenroth findet nicht wie angekündigt am 6. März, sondern bereits einen Tag früher am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr im Gasthaus Wehner statt. sek