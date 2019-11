Versammlung des Kreisverbands Imker

Einladung ergeht zur Kreisverband-Vertreterversammlung an alle Imker im Landkreis Forchheim, an die Förderer und Unterstützer sowie an Interessierte für Freitag, 22. November, 19 Uhr, im Gasthaus "Zum Walberla" in Kirchehrenbach. Höhepunkt ist die Überreichung des Wanderpokales des Kreisverbandes Imker Forchheim. Weitere Punkte sind die Berichte der sechs Imkervereine im Landkreis Forchheim und die Zukunftsperspektive für die Imker im Landkreis. red