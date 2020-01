Versammlung des Kleintierzuchtvereins

Der Kleintierzuchtverein Fischbach und Umgebung lädt alle Mitglieder zu seiner Hauptversammlung am morgigen Freitag um 19.30 Uhr in die Züchterstube der Ausstellungshalle ein. Der Vorstand wird neu gewählt. Zudem erfolgt die Planung für die Kleintiermärkte an den Sonntagen, 2. und 16. Februar. red