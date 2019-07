Eine Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Theres findet am Mittwoch, 31. Juli, um 18.30 Uhr im Verwaltungsgebäude in Obertheres statt. Auf der Tagesordnung stehen die Benennung eines Brandschutzbeauftragten der VG Theres sowie des behördlichen Datenschutzbeauftragten (DSB) und eines Stellvertreters. Die Gestaltung des Pausenhofes der Thereser Schule in Obertheres ist ein weiterer Punkt der Sitzung. red