Versammlung der Tischfußballer

Die Hauptversammlung der Tischfußballer des Kickerclubs Nurn findet am Freitag, 29. November, um 19 Uhr in der Mehrzweckhaus-Arena statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Neuwahlen sowie der Rückblick auf die vergangene Saison, bei der die erste Mannschaft Meister in der Verbandsliga wurde. red