Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Burgkunstadt und Umgebung lädt am morgigen Mittwoch um 15 Uhr zu ihrer Monatsversammlung in den Gasthof "Drei Kronen" in Burgkunstadt ein. Nach einem kurzen Bericht des Ortsbobmannes über das Vereinsgeschehen und die Fahrt in das Elbetal wird der erste Teil des neu erschienenen Films "Das Erzgebirge" gezeigt. Gäste sind willkommen. dr