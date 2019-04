Versammlung der "Red Boys Maintal"

Am Montag, 8. April, findet um 19.30 Uhr eine Versammlung in "Engelhardts Keller " statt. Folgende Themen stehen auf dem Programm: Sommerfest 2019 sowie die Tagesfahrt in den Europa-Park nach Rust am Samstag, 22. Juni. Für die Fahrt in den Europa-Park sind nur noch wenige Plätze frei - auch Nichtmitglieder können mitfahren. Es wäre gut, wenn sich die bereits angemeldeten Mitfahrer einfinden würden, da noch wenige Details zu klären sind (u. a. Fahrpreis). red