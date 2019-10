Lichtenfels 14.10.2019

Versammlung der Lokomotivführer

Die Ortsgruppe Lichtenfels der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) lädt am Montag, 21. Oktober, um 16 Uhr zur Mitgliederversammlung in die Gaststätte "Wallachei" in Lichtenfels ein. red