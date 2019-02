Versammlung der Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossen treffen sich am Mittwoch, 20. Februar, um 19.30 Uhr zur nichtöffentlichen Versammlung in der Sportgaststätte "Apostolos" in Reiterswiesen. Sie sprechen unter anderem über die Verwendung der Rücklagen für den Wegebau und die Verwendung des Reinertrages aus der Jagdnutzung. Außerdem stehen Neuwahlen an. sek