Versammlung der Jagdgenossen

Zu einer nicht öffentlichen Versammlung treffen sich die Jagdgenossen der Jagdangliederungsgenossenschaft Römershag am Dienstag, 26. März, in der Gaststätte Breitenbach in Römershag. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen auch die Neuwahl des Vorstandes und die Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung an. sek