Versammlung der Jagdgenossen

Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft, verbunden mit dem Jagdessen, findet am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in der "Alten Schmiede" statt. Hierzu sind alle Eigentümer von bejagbaren Grundstücken in den Gemarkungen Weidnitz und Neuses eingeladen. Es erfolgen dabei unter anderem die Berichte des Jagdvorstehers und der Jagdpächter. Die Versammlung ist nichtöffentlich. dr