Bad Staffelstein 08.07.2019

Versammlung der "Geselligen"

Zur Versammlung der "Freunde der Geselligkeit" am Freitag, 12. Juli, um 19 Uhr ergeht Einladung an alle Mitglieder. Im Vereinsheim in der Oberauer Straße 20 werden die neuen Veranstaltungstermine besp...