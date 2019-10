Die Freunde des Wildparks Klaushof treffen sich am Mittwoch, 16. Oktober, um 19 Uhr im Landgasthof Wenzel in Arnshausen zur Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Regularien. Im Anschluss an die Versammlung wird Axel Maunz, Leiter des Wildparks Klaushof, über Neues im Wildpark sowie geplante Projekte berichten. sek