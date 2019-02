Oehrberg vor 17 Stunden

Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Oehrberg hält am Samstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr ihre Jahreshauptversammlung in der alten Schule in Oehrberg. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Regularien. Das Ersch...