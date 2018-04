Versammlung der Anbietergemeinschaft

Die Anbietergemeinschaft Bauernhof- und Landurlaub Fränkische Schweiz hält am Freitag, 20. April, ihre Mitgliederversammlung ab. Los geht die Veranstaltung um 14 Uhr in der Brennerei Peterhof in Ortspitz. Unter anderem wird Thorsten Alms vom Landesverband Bauernhof- und Landurlaub Bayern einen Vortrag mit dem Thema "Mehr Erfolg mit dem Blauen Gockel" halten. Es werden Urkunden für ausgezeichnete Gästebewertungen verliehen. Helmut Pfefferle wird die "Genussregion rund ums Walberla" vorstellen und es wird die Neuwahl des Vorstands durchgeführt. Zudem werden die Brennerei und die Ferienwohnungen auf dem Peterhof besichtigt sowie Bilder am Beispiel vom "Baumhotel Allgäu" gezeigt.