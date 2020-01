Versammlung am Dreikönigstag

Die Generalversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Friesen findet am Montag, 6. Januar, um 16 Uhr in der Gastwirtschaft "Zur Linde" statt. Die Tagesordnung sieht Neuwahlen vor. Das Vereinsjahr 2020 wird aus Sicht der Verantwortlichen sehr arbeitsintensiv. Das 150. Vereinsjubiläum wirft bereits in den kommenden Monaten seinen Schatten voraus. Umso wichtiger ist es für den Vorsitzenden Jan Kraus, dass die Mitglieder zahlreich bei der Generalversammlung anwesend sind, damit sie sich über das Vereinsangebot informieren können. Die Versammlung wird mit dem traditionellem Stärkeantrinken verbunden. red