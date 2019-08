Verräterischer Fiat führt zu mutmaßlichem Dieb

Einem mutmaßlichen Dieb ist die Polizei auf die Schliche gekommen. In der Nacht zum Donnerstag fiel einer Streifenbesatzung der Inspektion Haßfurt gegen 1.30 Uhr im umzäunten Bereich eines Elektromarktes in der Industriestraße in Haßfurt eine unbekannte männliche Person auf. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß, als er das Polizeiauto sah, und geriet außer Sichtweite. Eine Nahbereichsfahndung mithilfe weiterer Streifen verlief zunächst negativ. Die Polizei wurde trotzdem fündig: Nachdem sie in einem in unmittelbarer Nähe des Marktes befindlichen Fiat diverse Elektroartikel entdeckt hatte, die aus dem Außengelände des Marktes stammten, wurde die Halteradresse des Fiat aufgesucht. Hier stellte sich der zuvor Geflüchtete, so dass eine Wohnungsdurchsuchung in seinem Beisein möglich wurde. Dabei entdeckten die Beamten verschiedene Elektroartikel, Lebensmittel und Bargeld in Höhe von 700 Euro, die offenbar aus Diebstählen stammten. Alles wurde sichergestellt. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle Haßfurt gebracht.