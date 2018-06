Verräterische Marihuana-Wolke

In der Kantstraße wirkten am Montagabend kurz nach 21 Uhr zwei junge Männer sichtlich nervös, als sie einen Streifenwagen der Polizei erblickten. Als die beiden einer Kontrolle unterzogen werden sollten, kam den Beamten gleich eine deutliche Marihuana-Wolke entgegen. Während der Durchsuchung des Rucksacks eines 20-jährigen Mannes fanden die Beamten drei Druckverschlusstütchen mit knapp 20 Gramm Marihuana. Ebenso tauchten noch Rauschgiftutensilien auf, an denen deutliche Marihuana-Anhaftungen erkennbar waren. Während einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-Jährigen fand die Polizei noch einen Marihuana-Stengel sowie eine Feinwaage.